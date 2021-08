ANM: Prognoza meteo pentru Dobrogea, in urmatoarele doua saptamani

In Dobrogea, pentru perioada 13 ndash; 22 august sunt prognozate valori, in general, de 28...29 de grade, mai ridicate in partea continentala a regiunii si minime ce vor fi, in medie, de 18...20 de grade.Meteorologii din cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie… [citeste mai departe]