S-au asigurat pe dreapta

Stiri pe aceeasi tema

- Interul dreapta Daniel Muresan a semnat cu Energia Pandurii. Handbalistul trecut pe la HCM Constanta si Sporting Lisabona a semnat un contract pe un an cu gruparea lui Liviu Andries. Muresan se adauga jucatorilor transferati de Energia in aceasta var...

- Energia Pandurii e aproape de a definitiva si transferul lui Daniel Muresan. Handbalistul trecut ultima oara pe la Sporting Lisabona e asteptat astazi la Tg-Jiu pentru a negocia termenii contractului cu Energia. „Are pretentii mari, dar justificate”,...

- Eugen Tomac s-a intalnit duminica cu liderii regionali ai PMP și reprezentanții Uniunii Salvați Romania. Președintele Partidului Mișcarea Populara (PMP) a vorbit despre formarea unei alianțe de dreapta și stabilirea unei strategii pentru alegerile din 2024. „Am continuat astazi turul de forța pe litoral,…

- Infractiune la regimul rutier, constatata de politisti La data de 25 mai a.c., in jurul orei 03.20, politisti din cadrul Politiei municipiului Constanta ndash; Sectia 3 Politie au identificat un barbat, de 40 de ani, care a condus un autoturism, pe strada Oborului, avand suspendata exercitarea dreptului…

- Timp de noua ani, un fost ofiter SIE a fost mana dreapta a lui Renate Weber, cea care ocupa din 2019 functia de Avocat al Poporului: Daniel Iovanescu a fost consilierul ei, la Parlamentul European, din 2014 in 2019, iar din 2019 a avut diferite functii la institutia Avocatului Poporului. In noiembrie…

- Energia Pandurii incearca imposibilul in Cupa Romaniei. Handbalistii lui Andries au avut parte de o tragere la sorti groaznica. Vor juca in sferturi cu super campioana HCM Constanta asa ca au sanse mici sa treaca mai departe. „Din pacate sortii nu ne...

- Extrema dreapta Valentin Ghionea a semnat contractul cu Steaua in prezenta conducerii clubului. Ghionea a jucat in ultimele trei sezoane la Dinamo si este unul dintre cei mai importanti jucatori romani.Valentin Ghionea este handbalistul roman cu cele mai multe goluri in Liga Campionilor. El a jucat…

- La data de 29 aprilie a.c., in jurul orei 14.20, politisti din cadrul Serviciului Rutier au identificat un barbat, de 33 de ani, care a condus un autoturism, pe strada Aurel Vlaicu din municipiul Constanta, avand supendata exercitarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru perioada…