- Doi cetațeni germani, care conduceau unul un autoturism marca Audi, iar celalalt un autoturism marca BMW, ambele inmatriculate in Germania, s-au prezentat pentru formalitațile de control la punctul de frontiera de la Petea, din județul Satu Mare, numai ca in final au ramas fara mașini și acum sunt cercetați…

- Hunedorean depistat de polițiștii din Alba fara permis, la volanul unei mașini neinmatriculate: S-a ales cu dosar penal Un barbat de 45 ani, din comuna Romos, județul Hunedoara a fost depistat de polițiști in timp ce conducea un autoturism neinmatriculat pe raza comunei Saliștea și fara sa dețina permis…

- In ziua de de 21 februarie a.c., politistii din cadrul Secției de Poliție Rurala Rucar, impreuna cu polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Valea Mare Pravaț, au acționat pe raza de competența, pentru combaterea taierii, sustragerii și transportului ilegal de material lemnos de pe raza de competența.…

- Pe 8 februarie, polițiștii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Rucar au continuat cercetarile in mai multe cauze penale privind furturi de animale, și au reținut doi barbați, de 22 și 29 de ani, precum și doi minori de 16 și 17 ani. Din cercetari, polițiștii au stabilit ca in perioada octombrie 2020-ianuarie…

- Un tanar din comuna Horea este cercetat penal pentru cumul de infracțiuni rutiere. A fost prins in trafic, baut, fara permis, la volanul unei mașini cu numere de inmatriculare provizorii expirate. Potrivit IPJ Alba, sambata, in jurul orei 18.30, polițiștii rutieri din Campeni, in timp ce acționau impreuna…

- In acest weekend, polițiștii din Tauții Magherauș, aflandu-se in serviciul de patrulare pe raza de competența, au oprit pentru control un autoturism pe strada 102. La volanul autoturismului polițiștii au identificat un barbat de 58 de ani din oraș. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat…

- Un tanar din Beclean a fost prins de polițiști in timp ce conducea un autoturism deși se afla sub influența bauturilor alcoolice. Acesta s-a ales cu dosar penal și este cercetat de oamenii legii. ”La data de 9 ianuarie, polițiștii Compartimentului Rutier din cadrul Poliției Orașului Beclean au surprins…