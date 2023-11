S-a terminat cu ”păcăleala” Netflix! O turdeancă a primit avertismentul! O cititoare din Turda ne-a trimis la redacție dovada ca ”avertismentul” celor de la Netflix, platforma de filme online, este cat se poate de real, in privința faptul ca nu mai poți imparți abonamentul cu persoane care nu locuiesc la aceeași adresa la care locuiește persoana care a facut abonamentul. Pana acum, procedura era simpla: [...] Articolul S-a terminat cu ”pacaleala” Netflix! O turdeanca a primit avertismentul! apare prima data in TurdaNews . Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol: turdanews.net

Stiri pe aceeasi tema

