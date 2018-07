Elmarie Wendel, o actrita de renume, s-a stins din viata, motiv pentru care lumea filmului este in doliu. Femeia a pierdut lupta cu viata la varsta de 89 de ani, decesul fiind confirmat de familie.

Elmarie Wendel a jucat in multe filme si a primit Premiul Screen Actors Guild, pentru cea mai buna distributie, intr-un serial de comedie. “A treia planeta de la soare”, “The Angry Beavers” si “Pantera Roz” sunt doar cateva dintre filmele in care regretata actrita a avut roluri.

Actrita la randul ei, J.C. Wendel, fiica lui Elmarie Wendel, a facut public anuntul cu privire la decesul…