S-a stabilit programul returului in Alba: Liga a 4-a debuteaza in 26-27 februarie, Cupa Romaniei Under 19 este noutatea Asociația Județeana de Fotbal Alba a stabilit in principiu programul returului in competițiile pe care le organizeaza. Parca mai repede ca niciodata, Liga a 4-a se va reluat in ultimul weekend al lunii urmatoare, 26-27 februarie, partea a doua a sezonului de primavara fiind fara etape intermediare și urmand a se incheia in 4-5 iunie, cu etapa a 30-a. Aceasta decizie a fost luata in condițiile in care nu se știe exact data cand va trebui comunicata campioana catre FRF, iar starea…