S-a stabilit ordinea candidaţilor prahoveni pe buletinele de vot N. Dumitrescu Organizate in condiții fara precedent, din cauza pandemiei, alegerile locale care vor avea loc luna viitoare bifeaza, de la o zi la alta, pașii calendaristici stabiliți pentru buna lor desfașurare. Astfel, cu o zi inaintea startului campaniei electorale, birourile de circumscripție electorala au stabilit, prin tragere la sorți, care va fi ordinea candidaților prahoveni pe buletinele de vot. Concret, pentru funcția de primar al reședinței județului Prahova, Biroul Electoral de Circumscripție Municipala Ploiești a stabilit urmatoarea ordine a candidaților pe buletinul de vot: Dragoș… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

