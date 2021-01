Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, transmite condoleante familiilor victimelor incendiului care a avut loc vineri dimineata la Institutul "Matei Bals". "In aceasta dimineata, am aflat cu tristete despre evenimentul tragic care s-a produs la Institutul 'Matei Bals' din…

- Situație dramatica la Institutul „Matei Balș”, dupa ce patru persoane și-au pierdut viața in incendiul izbucnit, iar alte peste 100 au fost evacuate. Ce spune Raed Arafat despre aceasta situație? Reacția lui Raed Arafat, ce spune șeful DSU Un incendiu devastator a avut loc la Institutul „Matei Balș”…

- Procurorii ajunși la fața locului au decis deschiderea unui dosar penal pentru ucidere din culpa, dupa ce patru paersoane au murit in incedniul izbucnit la Spitalul de Boli Infecțioase „Matei Balș” din București. Cercetarile sunt in plina desfașurare.

- Fondatorul grupului ”Divertis” se afla internat la institutul Matei Balș in momentul in care a izbucnit incendiul. Mai mult decat atat, acesta avea salonul chiar in unul dintre pavilioanele afectate, potrivit romaniatv.net Acesta era internat de peste doua saptamani, dupa ce a dezvoltat o forma de…

- Finalul lunii ianuarie vine cu o noua veste tragica in Romania! Un incendiu de proporții a izbucnit la Institutul ”Matei Balș”, din Capitala! Reacția lui Raed Arafat, dupa ce 4 persoane au murit! Ce a declarat șeful DSU? Peste 100 de pacienți infectați cu COVID-19 au fost evacuați!

- Trei persoane au decedat in urma unui incendi izbucnit vineri dimineata la Institutul de boli infectioase „Matei Bals'“ din București. Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, este in drum spre spital. „Din pacate trei persoane sunt decedate si a patru sub resuscitare. Trei persoane…

- Incediu a izbucnit, vineri dimineața, in jurul orei 5.00, la Institutul „Matei Balș” din Capitala. Zeci de pacienți cu Covid-19 au fost evacuați, iar la fața locului au intervenit de urgența echipajele de pompieri. La fața locului a sosit și ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu. Focul a fost stins de…

