Situația tensionata de la Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu pare sa fi luat sfarșit prin plecarea managerului controversat, Gigel Capota. Acesta a decis sa renunțe la contractul de mandat, dupa un lung șir de scandaluri in care a fost implicata instituia spitaliceasca in ultimul an. Cel mai bun exemplu in acest sens este scandalul de la Secția Psihiatrie, unde trei pacienți au fost filmați in ipostaze erotice chiar de fiica vitrega a directorului. Acest lucru a atras atenția Ministerului Sanatații, care a trimis Corpul de Control la Targu Jiu, in luna martie a acestui an. Raportul de…