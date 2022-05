Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul polonez a reziliat un acord pe care il are de 30 de ani cu Rusia cu privire la aprovizionarea cu gaze naturale și infrastructura, a anunțat luni ministrul polonez al luptei impotriva schimbarilor climatice, Anna Moskwa.

- ”Polonia este mandra ca se afla pe lista tarilor neprietenoase a lui Putin”, a mai declarat Anna Moska reporterilor inainte de o intalnire cu omologii sai la Bruxelles, in cadrul careia discuta despre energie. Moskwa a mai spus ca rezervele de gaze ale Poloniei vor fi pregatite pentru iarna. Polonia…

- "Suntem gata sa susținem intențiile Germaniei de derusifivare (energetica) prin rafinaria noastra de la Gdansk," a afirmat Anna Moskwa.Oficialul de la Varșovia a mai precizat ca spera ca un embargou energetic impotriva Rusiei sa fie pus in aplicare pana la finele anului. Polonia este principalul avocat…

- Ungaria a anunțat ca va plati gazul rusesc in ruble, așa cum a cerut Kremlinul, de teama sa nu-i fie sistata furnizarea… Și grupul energetic austriac OMV se pregatește sa-și deschida conturi in ruble, dupa cum au declarat surse citate de publicația Financial Times. Discuțiile pe acest subiect s-au intensificat…

- Polonia s-a pregatit in vederea posibilitatii ca Rusia sa limiteze exporturile de gaze prin diversificarea aprovizionarii si ”se va descurca”, declara viceministrul polonez de Externe, Marcin Przydacz, dupa anuntul Gazprom privind intreruperea furnizarii de gaze. De asemenea, rezervele de energie…

- In Danemarca lungi conducte negre urmeaza sa fie ingropate intr-un sant, pe masura ce lucrarile de constructie la un gazoduct care va face legatura intre Norvegia si Polonia au fost reluate dupa invadarea Ucrainei, transmite Agerpres, care citeaza AFP.

- Dupa ce șeful diplomației ruse a declarat ca Rusia nu a atacat Ucraina, televiziunea de știri a incetat sa mai difuzeze discursul sau. „Acestea au fost ultimele cuvinte pe care le-a putut spune la Polsat News”, a spus Igor Sokolowski, moderatorul programului, scrie site-ul polonez Onet. Ministrul de…

- In marja Consultarilor Guvernamentale Romania – Polonia, desfasurate la Varsovia pe 3 martie a.c., Constantin-Daniel Cadariu, ministrul antreprenoriatului si turismului, a avut o intalnire bilaterala cu Piotr Nowak, ministrul polon al dezvoltarii economice si tehnologiei si a prezidat, alaturi de acesta,…