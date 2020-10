Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul apararii nationale Nicolae Ciuca, aflat in vizita oficiala in SUA, a semnat joi, la Washington, cu omologul sau american Mark Esper o foaie de parcurs pe zece ani, document ce reflecta obiectivele si interesele comune in domeniul apararii, precum modernizarea sectorului apararii si securitatea…

- Ministrul N. Ciuca, intalnire cu comandantul Forțelor Aliate din Europa Întrevederea ministrului apararii naționale, Nicolae-Ionel Ciuca (dr), cu generalul Tod D. Wolters (stg), comandantul suprem al Fortelor Aliate din Europa (SACEUR) Foto: oto Laurențiu Turoi/MApN Ministrul apararii naționale,…

- Comandantul suprem al Fortelor Aliate din Europa (SACEUR), generalul Tod D. Wolters, a declarat vineri ca Romania joaca "un rol cheie extraordinar pentru intreaga Alianta", iar angajamentul NATO pentru apararea statelor membre ramane solid. Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES Generalul Wolters a sustinut…

- Cei mai multi germani sunt în favoarea retragerii din tara lor a aproape 12.000 de soldati americani, potrivit unui sondaj realizat de institutul de cercetare a opiniei publice YouGov si citat marti de DPA și Agerpres.Aproximativ 47% dintre persoanele intervievate s-au pronuntat în favoarea…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat miercuri ca SUA s-au consultat „îndeaproape” cu aliatii lor înainte de a anunta numarul de militari care vor fi relocati din Germania, relateaza Agerpres citând DPA.„Pacea si securitatea în Europa…

- Secretarul de stat american, Mark Esper, a anunțat, miercuri, intr-o conferința de presa, ca SUA vor retrage 11.900 de militari din Germania, conform CNN.Decizia ii aparține președintelui Donald Trump, iar procesul de retragere al soldaților va dura cațiva ani.Dintre militarii care vor parasi Germania,…

- Statele Unite au decis sa retraga 11.900 de militari americani din Germania, pentru a repoziționa o mare parte dintre aceștia în Belgia și Italia, a anunțat miercuri șeful Pentagonului, Mark Esper, transmite AFP.SUA intenționeaza de asemenea sa repoziționeze trupe în Polonia și statele…

- Secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal , Justin Stefan, a declarat, astazi, ca exclude suspendarea Ligii I inainte de final din cauza aparitiei numeroaselor cazuri de coronavirus. El a subliniat faptul ca terminarea campionatului pe teren constituie un obiectiv important pentru LPF. „Refuz…