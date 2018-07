Stiri pe aceeasi tema

- Bacauanii care au trecut sambata, la ora 13.00, prin fața Casei de Cultura „Vasile Alecsandri” au avut parte de o surpriza placuta. Mai mulți tineri au pus in „scena” strazii un moment dansant pe ritmuri imbietoare. Cei care au organizat aceasta acțiune sunt 50 de tineri din 10 țari (Romania, Republica…

- A inceput ca orice copil/tanar curios, mai intai ca rezolvitor de jocuri, de rebus, in anii cand acest gen era in mare voga. Dupa „stagiatura” obligatorie, profesorul Gheorghe Gandu incepe sa frecventeze Cercul Rebusist „Sfinx” din Bacau, infiintat la inceputul anilor ’70, condus de regretatul Sile…

- Doua noi rezultate importante pentru handbalul juvenil bacauan. Duminica, echipa de juniori III a CSM Bacau s-a incununat din nou campioana a Romaniei. Formația antrenata de Gabi Armanu și Vali Rugina a caștigat toate jocurile turneului final de la Satu Mare, impunandu-se in finala cu 33-27 contra celor…

- Ieri a curs cu apeluri de la Poliție, Primaria Sarata, Jandarmerie, DSV prin care un cetațean din comuna Sarata semnala faptul ca un ciine din rasa rottweiler, extrem de agresiv, a intrat in curțile a doi cetațeni și a facut prapad. Ar fi atacat oamenii și animalele, a mincat toate gainile, copiii fiind…

- Lucian Stanciu-Viziteu, deputat de Bacau din partea Uniunii Salvați Romania (USR), a organizat, vineri, conferința de presa lunara. Parlamentarul s-a referit, in primul rand, la campania „Fara penali in funcții publice”, care, in județul Bacau, nu merge atat de bine cum și-ar fi dorit. „Foarte bine…

- „Podiumul ca tradiție”. Sinteza facuta de antrenorii SCM și CSM Bacau, Catalin Matache, Ion Șarban, Sorin Tașca și tanarul Irinel Botez definește cel mai bine școala de lupte bacauana. O școala care…a dat lecții și la Finalele Campionatului Național de Seniori U23 desfașurate saptamana trecuta, la Iași,…

- O lucrare de mentenanța efectuata de echipele de intervenție ale Thermoenergy Group SA Bacau pe strazile Nicu Enea și 9 Mai intrerupe apa calda, intre 10 și 12 mai, in 14 puncte termice din oraș. Este vorba despre punctele termice: 40, 41, 43, 44, 45, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 115, 151 și 152. […] Articolul…

- Senatorul social democrat de Bacau, Miron-Alexandru Smarandache, se pronunta pentru diminuarea deficitului de forta de munca specializata din economia nationala, solicitandu-i ministrului Economiei, Danut Andrusca, sa prezinte strategiile guvernamentale emise in acest sens. „Comisia Europeana doreste…