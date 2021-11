Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Bihor a transmis ca firma de construcții SC Crișana Proconstruct SA a inceput, pe propria cheltuiala, lucrarile de reparații pe Drumul Județean (DJ) 709 Talpoș, la limita cu județul Arad.

- La 25 septembrie 1999 a trecut la cele veșnice dr.Neța Iercoșan, o personalitate remarcabila a culturii careiene. Ne-a parasit mult prea devreme. A fost un reputat arheolog, profesor de istorie, muzeograf, cercetator științific la Muzeul Județean Satu Mare, secția din Carei, apoi, pentru un rastimp…

- Asigurare masuri PSI la accident rutier cu doua autoturisme implicate in localitatea Saschiz, fara victime incarcerate. Intervine Detasamentul de Pompieri Sighisoara. Se acorda ingrijiri medicale de echipajele SMURD si SAJ celor 3 persoane. Circulație blocata pe E 60. Info. Circulatia pe E 60 s-a reluat…

- In vederea continuarii in bune condiții a lucrarilor din cadrul investiției „Consolidare pod peste raul Mureș pe Drumul Județean 107E Aiud-Ciumbrud-Bagau-Lopadea Noua-Hoparta-Vama Seaca”, se va inchide circulația la podul peste raul Mureș, pe Drumul Județean 107E, pentru toate categoriile de autovehicule,…

- Circulația rutiera se desfașoara cu dificultate, marți dimineața, pe Centura Buzaului, dupa un accident mortal. ​Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul s-a...

- Circulația in centrul municipiului Cluj-Napoca se inchide cu ocazia cursei de alergare The Color Run 2021. Primaria Cluj-Napoca a anunțat ca circulația rutiera va fi restricționata in centrul municipiului sambata, 4 septembrie, intre orele 15:00 și 18:00.Care vor fi strazile inchise din Cluj?Traseul…

- Trenurile de metrou si-au reluat circulatia normala intre statiile Piata Victoriei si Piata Romana, pe Magistrala 2, a anuntat Metrorex. Garniturile au circulat miercuri dimineata in sistem pendula intre cele doua statii, din cauza unei defectiuni tehnice produse in statia Piata Romana.…

- Circulația mijloacelor de transport, modificata in timpul desfașurarii Raliului Iașului Intre 2 – 5 septembrie 2021, traseele de tramvai 1, 9, 13 și de autobuz 20, 28, 36, 41, 42, 43, 46, 52 vor fi modificate Sambata, 4 septembrie, circulația rutiera din Bulevardul Independenței și din Șoseaua Pacurari…