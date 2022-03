Romanii care nu-și platesc amenzile in termen de 30 de zile risca sa ajunga la inchisoare, potrivit unei legi votate de deputați. Teoretic, contravenienții vor avea și un termen de 90 de zile pentru a presta munca in folosul comunitații ca sa scape de detenție, insa este puțin probabil sa poata efectua orele necesare in […] The post S-a reinființat inchisoarea datornicilor. Cine este vizat? first appeared on Ziarul National .