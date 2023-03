Stiri pe aceeasi tema

- Joi, Rusia a lansat 55 de rachete asupra Ucrainei, a declarat premierul ucrainean Denis Shmihal pe canalul sau de Telegram , adaugand ca atacurile au vizat „instalațiile energetice” ale țarii și ca au fost lovite unele substații electrice, relateaza CNN . „Principalele ținte au fost instalațiile energetice…

- Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral (ABADL) a venit cu explicatii dupa ce marea, in urma furtunilor din ultimele zile, a afectat o parte din plaja din Mamaia, afirmand ca “iarna se estimeaza preluarea nisipului din plaja uscata si antrenarea acestuia in zona submersa” ceea ce va face ca fundul…

- ABADL a transmis, printr-un comunicat de presa, ca profilul de plaja din Mamaia functioneaza asa cum s-a anticipat de la etapa de proiectare. “Inca din iulie - august 2021 in proiectul pentru zona Mamaia se prevedea un profil stabilit la etapa studiului de fezabilitate (profilul final dorit de beneficiar)…

- O porțiune mare din plaja din stațiunea Mamaia a fost inghițita de mare. Erodarea s-a petrecut in ultimele zile in urma furtunilor și a valurilor mari care au lovit țarmul. Specialiștii spun ca este un fenomen absolut natural, numit „cliffing”, care se va rezolva in momentul in care utilajele vor nivela…

- Imagini spectaculoase au fost surprinse pe plaja Rex din Mamaia.Dupa cum se poate vedea in imaginile prezentate in material ,fenomenul se numeste cliffing.Specialistii sustin ca este un fenomen natural. Marea isi ia inapoi ce i a fost luat, am putea spune. In imagini se observa cum un fenomen cliffing,…

- Aceasta informare este efectuata de: SC CIS GAZ S.A. in calitate de reprezentant al SC PREMIER ENERGY S.R.L., Adresa SC CIS GAZ S.A.: Adresa : Str. Voinicenilor Nr. 686, Santana de Mureș, CP 547565, Jud. Mureș, tel.: +40758451181. mail [email protected] ; [email protected], ce intentioneaza sa solicite…

- Zece miligrame de zinc, mineral continut in seminte de dovleac, paine sau cereale integrale, si 800 de micrograme de vitamina A, ce se gaseste mai ales in morcovi, ficat sau ou, ar trebui sa intregeasca dieta care intareste sistemul imunitar. La toate astea adauga iaurturile probiotice.Stresul, abuzul…

- Aceasta informare este efectuata de: SC CIS GAZ S.A. in calitate de reprezentant al SC PREMIER ENERGY S.R.L., Adresa SC CIS GAZ S.A.: Adresa : Str. Voinicenilor Nr. 686, Santana de Mureș, CP 547565, Jud. Mureș, tel.: +40758451181. mail [email protected] ; [email protected], ce intentioneaza sa solicite…