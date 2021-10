Pe viitor, in farmacii, se va putea cumpara ”Viagra pentru femei”. Celebra actrița Gwyneth Paltrow, laureata cu Oscar in 1999, se ocupa de promovarea noului medicament denumit DFT. Gwyneth (49 de ani) se ocupa de lansarea medicamentului care costa circa 50 de dolari cutia (60 capsule moi care sprijina libidoul feminine și excitarea), dupa ce și-a pregatit terenul plangandu-se ca, in perioada de izolare, nu a avut parte de sex atat cat și-ar fi dorit. Actrița și femeie de afaceri, Gwyneth Paltrow este casatorita cu scenaristul Brad Falchuk, autorul și producatorul multor seriale de succes. Ilie…