Doua rachete de croaziera americane care nu au explodat in urma atacului coalitiei occidentale din 14 aprilie, descoperite de armata siriana in stare buna, au fost trimise cu avionul la Mosova, au relatat joi numeroase media ruse, intre care agentia oficiala de presa TASS, citand sub rezerva anonimatului o sursa din cadrul Ministerului Apararii de la Damasc.



'Doua rachete de croaziera utilizate de SUA in atacul din 14 aprilie au fost gasite de militari sirieni intr-o stare foarte buna si au fost trimise miercuri la Moscova cu avionul', potrivit TASS, citand aceasta sursa.



