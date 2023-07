S-a insurat Radoi de la metrou la varsta de 61 de ani. Amandoi mirii sunt trimisi in judecata de DNA pentru combinatiile cu spatiile comerciale de la metrou

Stiri pe aceeasi tema

- Ion Radoi va fi judecat pentru folosirea influentei si santaj, dupa ce Curtea de Apel București a dat unda verde procesului liderului sindicatului Unitatea – Sindicatul Liber din Metrou (USLM). Joi, Curtea de Apel Bucuresti a dispus inceperea judecarii pe fond in dosarul in care Ion Radoi, presedinte…

- Cei doi agenți de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Iași au fost audiați joi de procurori, a anunțat polițistul Marian Godina pe Facebook. Reprezentanții Parchetului de pe langa Curtea de Apel Iași au confirmat pentru Libertatea ca exista o ancheta in lucru.„Dupa ce a…

- Gabriel Pleșa, primarul municipiului Alba Iulia, a anunțat printr-o postare publicata pe Facebook ca a predat amplasamentul pentru amenajarea unui teren de sport in incinta Școlii „Vasile Goldiș” din Alba Iulia. Acest proiect de investiții este considerat de maxima necesitate, avand in vedere ca, cei…

- Prima condamnare in dosarul celor 27 de cetateni straini, din Somalia, Irak, Sudan, Siria si Afganistan descoperiti de politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta in zona localitatii Sf. Gheorghe In cauza, politistii de frontiera, sub coordonarea unui procurordin cadrul Parchetului de pe langa…

- Un barbat de 65 de ani a fost accidentat mortal, marti, de o autoutilitara care dadea cu spatele, evenimentul avand loc in curtea unei societati comerciale din judetul Dolj, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Instanța a decis joi arestarea preventiva, pentru 15 zile, a mai multor suspecți implicați in dosarul „Mita la Aeroportul Otopeni". Decizia a fost luata de Curtea de Apel București și este definitiva. Este vorba de Cristian Dumitru Balan, George Alexandru Ivan, Lascuț Catalin și Tanasesc ...

- Avocatul sustine ca fostul om de televiziune nu stia ca cele doua fete sunt minore. Potrivit avocatului sau, Dan Diaconescu ar fi aflat acest lucru abia dupa ce fetele au inceput sa il santajeze cu o inregistrare.El nu a anuntat Politia, desi acest lucru se intampla deja de doi ani, nu de teama ca ar…