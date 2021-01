Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunta nopti si dimineti geroase, in urmatoarele zile. Se vor semnala temperaturi cu minus in toate regiunile tarii.In intervalul 16 ianuarie, ora 02:00 ndash; 20 ianuarie, ora 10:00 vremea va fi deosebit de rece, iar pe parcursul noptilor si al diminetilor va fi ger, la inceput in nord…

- Meteorologii au emis, miercuri, o informare de ninsori moderate cantitativ si intensificari ale vantului in zona montana inalta. La munte, prin acumulare, stratul nou de zapada va ajunge la 15 – 20 de centimetri. Informarea este valabila pana vineri dimineata. Potrivit meteorologilor, de miercuri,…

- Mai multe biserici din Roma au amenajat spatii de dormit pentru oamenii strazii. Ei sunt testați inainte de a fi primiți in micile dormitoare improvizate in biserici, intre orele 19 și 9. Au la dispozitie un pat, o noptiera, acces la baie și sursa de caldura.

- Avem mare nevoie de fapte bune, in perioada asta, și avem un exemplu numai bun din Germania: La Berlin, persoanele fara adapost sunt hranite gratuit dupa toate regulile artei culinare in cel mai mare restaurant din oraș.

- Voluntarii nu au liber niciodata! Ei reușesc sa aduca bucurie acolo unde este cea mai mare nevoie de ea și fac acest lucru fara pauza. De 1 decembrie, tinerii de la Asociația O masa calda au gatit bucate tradiționale pentru batranii nevoiași și pentru oamenii strazii.

- Polițiștii și jandarmii stau zi și noapte in strada, verificand respectarea masurilor impuse de carantinarea municipiului. Azi-noapte, cațiva taximetriști și voluntari au imparțit cafea și ceai fierbinte oamenilor legii aflați la datorie. Carantinarea municipiului și restricțiile nocturne impuse de…

- Continua acțiunile polițiștilor timișeni, atat pe timp de zi cat și pe timp de noapte. Oamenii legii verifica daca cei aflați pe strada poarta masca și daca respecta restricțiile de deplasare impuse pe timp de noapte. Au dat amenzi de zeci de mii de lei celor care nu au purtat masca, insa nici una pentru…

- Restrictiile de circulatie pe timp de noapte la care se gandeste Ludovic Orban sunt irelevante in acest moment, este de parere avocatul Claudiu Lascoschi. Acesta spune ca oamenii nu mai ai motive sa se adune in grupuri mari și restricțiile nu ar avea o eficiența efectiva, transmite Mediafax.Restrictiile…