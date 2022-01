S-a înființat Comitetul interministerial în domeniul energiei Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a decis inființarea Comitetului interministerial in domeniul energiei, structura ce are ca obiectiv identificarea de soluții in vederea limitarii creșterii prețurilor la energie. Principalele atribuții ale Comitetului interministerial sunt stabilirea cauzelor creșterii prețurilor la energie și evidențierea posibilelor soluții aplicabile pe termen scurt, mediu și lung, in vederea limitarii creșterii prețurilor la […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol: jurnaluldearges.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a decis inființarea Comitetului interministerial in domeniul energiei, structura ce are ca obiectiv identificarea de soluții in vederea limitarii creșterii prețurilor la energie. Principalele atribuții ale Comitetului interministerial sunt stabilirea cauzelor creșterii…

- Prim Ministrul Nicolae Ciuca a anuntat la inceputul sedintei de Guvern care vor fi masurile finale pentru Ordonanta de Guvern care a fost subiect de disputa in Coalitie. „Aprobam in sedinta de astazi un nou set de masuri care sa vina in sprijinul cetatenilor si al economiei, astfel incat sa putem contribui…

- Ordonanta de urgenta ce cuprinde masurile pregatite de Guvern in contextul cresterii preturilor la gaze si energie urmeaza sa fie adoptata saptamana viitoare, premierul Nicolae Ciuca solicitand ministrilor responsabili sa finalizeze actul normativ astfel incat pana vineri sa fie pus in dezbatere publica.…

- Președintele PNL, Florin Cițu, „este interesat de orice soluție pentru facturile la energie care nu discrimineaza”, dar considera ca banii din bugetul de stat „nu rezolva problema structurala a prețurilor la energie”, au declarat surse din PNL pentru Libertatea, luni, 17 ianuarie, inaintea ședinței…

- Primul ministru, Nicolae Ciuca, vrea ca numarul specialiștilor in gestionarea fondurilor europene sa creasca. Mai mult, fiecare minister va prezenta stadiul indeplinirii absorbției fondurilor europene. Premierul a convocat joi, la sediul Guvernului, o reuniune de lucru cu Autoritațile de Management…

- Senatorul PSD Marius Dunca considera ca este vital ca legislația privind protecția consumatorilor afectați de prețurile la energie sa fie revizuita de urgența. „PSD va solicita, in prima ședința a Coaliției de guvernare, adoptarea in regim de urgența a unor modificari și completari la legislația privind…

- ”PSD propune ca soluție FUNDAMENTALA pentru rezolvarea crizei provocate de scumpirea exploziva a gazelor și a energiei electrice, crearea unei companii nationale in domeniul energetic.”, susține senatorul PSD Alfred Laurențiu intr-o postare pe pagina sa de facebook. El reia astfel o soluție…

- Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei a anunțat vineri ca in perioada ianuarie – octombrie 2021 a sancționat principalii furnizori de energie electrica și gaze naturale, aplicand amenzi contravenționale in valoare totala de 2.365.000 lei. ANRE afirma ca amenzile au fost aplicate…