- Pasajul de la Domnești, cel mai așteptat pasaj de pe Centura Bucuresti, de tip giratoriu suspendat, are o forma finala, dupa ce ultima grinda principala care inchide tablierul metalic a fost montata. Urmeaza ca firma care se ocupa de lucrari sa realizeze și rampele de coborare și urcare pe pasaj. Noi…

- Secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scriosteanu, a publicat, miercri, noi imagini de pe santierul Pasajului Domnesti, urmatorul care ar pjutea fi deschis pe Centura Capitalei. Potrivit sursei citate, acesta toamna ar putea fi ultima fara pasaj la Domnesti.

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a afirmat, vineri, ca nu a existat in ultimii zeci de ani o abordare integrata a ceea ce a insemnat trafic in Bucuresti. Pentru a rezolva aceasta problema se are in vedere o solutie sistematica - respectiv utilizarea autostrazii de centura pentru a avea…

- Centura Capitalei este unul dintre cele mai urmarite proiecte de infrastructura din ultima perioada. Știm cu toții care sunt problemele traficului, așa ca ridicarea unor pasaje supraterane pentru fluidizare este o adevarata gura de aer pentru șoferi. Un film recent, realizat cu o drona și publicat pe…

- Cel mai așteptat pasaj de pe Centura Bucuresti prinde contur. Dintr-o filmare din drona se poate vedea ca Pasajul Domnești are acum forma finala, dupa ce firma care lucreaza acolo a montat și ultima grinda principala care inchide tablierul metalic.

- Traficul pe pasajul Mogosoaia s-a deschis joi, 30 septembrie, a anunțat Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Proiectul a costat peste 30 de milioane de lei si trebuia finalizat in 2022. La inaugurare a fost prezent și premierul Florin Citu, care a declarat ca pasajul…

- UPDATE, 25 august 2021 – Traficul rutier pe DN 17B, sectorul Brosteni – Vatra Dornei, este in continuare inchis, din cauza alunecarilor de pietre desprinse din versantul de munte. Reprezentantii de la Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Iasi au precizat ca partea carosabila a fost curatata,…

