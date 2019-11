Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a comentat joi, declaratia presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, care sustine ca NATO se afla in moarte cerebrala, spunand ca aceasta afirmatie nu are legatura cu modul de functionare al Aliantei Nord- Atlantice, potrivit News.ro.Orban a fost intrebat, joi, intr-o…

- Presedintele USR, deputatul Dan Barna, a afirmat luni ca Victor Ponta a incercat sa fie jucator, "fara sa aiba nici carti, nici abilitate" si a spus ca formatiunea condusa de Ponta este "un partid de stransura". "Ceea ce vedem este ca Victor Ponta a incercat sa fie jucator, fara sa aiba…

- Franța l-a propus pe directorul executiv al companiei de tehnologie Thierry Breton drept candidat pentru postul de comisar pentru politica industriala, a anunțat președintele Emmanuel Macron, la doua saptamâni dupa ce parlamentarii europeni au respins prima varianta înaintata de Paris, Sylvie…

- Doua persoane suspectate de implicare in atentatul comis la sfarsitul anului 2018 intr-un targ de Craciun din Strasbourg au fost arestate preventiv marti, afirma surse citate de cotidianul Le Parisien, anunța MEDIAFAX.Citește și: Victor Ciutacu, reacție dura dupa dezvaluirile Rise Project…

- Presedintele USR, Dan Barna, i-a transmis presedintelui Klaus Iohannis sa-i solicite premierului Viorica Dancila demisia si sa declare public si explicit ca nu va mai acorda 'inca o sansa' PSD, transmite Agerpres. "Ii cer presedintelui Iohannis sa-i ceara doamnei Dancila demisia si, mai ales, sa declara…

- Aceasta prima intrevedere intre Bolton si Zelenski, fost actor de comedie ales presedinte in aprilie, intervine la o zi dupa ce Parisul a anuntat organizarea unui nou summit in 'format Normandia' care va reuni Franta, Germania, Ucraina si Rusia. Acest summit, primul dupa octombrie 2015, va avea loc…

- Aflat in turneu pentru strangerea semnaturilor de sustinere a candidaturii sale la presedintie, Barna a sustinut in cadrul unei conferinte de presa ca in momentul de fata Romania are doua probleme, cea a coruptiei, dar in egala masura si cu un impact mult mai mare - problema incompetentei. "Nu…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a anuntat miercuri ca va primi reprezentanti iranieni inainte de summit-ul G7 care se deschide sambata la Biarritz (sud-vestul Frantei) pentru a lucra asupra unor propuneri pentru salvgardarea acordului nuclear international privind programul nuclear iranian, relateaza…