Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea FOTO: A fost inaugurat sediul Composesoratului Graniceresc din Cugir. Vizitarea locației, slujba de sfințire, prezentare a istoriei granicerilor pe teritoriul Cugirului și in alte regiuni din Transilvania La Cugir a avut loc recent, un eveniment important, prilejuit de inaugurarea și sfințirea…

- Avand la baza o adresa a Ocolului Silvic „Sapcea” R.A., aleșii Cugirului au aprobat in ședința ordinara cantitațile de masa lemnoasa ce se vor recolta in anul 2020, in baza amenajamentului silvic, precum si prețurile de referința pentru anul 2020 pentru masa lemnoasa pe picior, care se va recolta din…

- Petre Ghencea – presedintele Partidului Verde Arges: Dorim sa infiintam filiale in toate localitatile din judet. Intrat recent in politica, mai exact in anul 2016, Petre Ghencea se numara printre fondatorii care au pus bazele filialei Partidului Verde Arges. Ghencea a absolvit facultatea de Marketing,…

- Primarul orasului Teius din Alba, Mirel Halalai (PSD), a primit o veritabila oda in cadrul evenimentului de inaugurare a unui pod peste raul Mures, investitie de peste 2 milioane de lei care face legatura cu doua sate.

- Consilierii locali PSD Brașov au propus in plenul ședinței de astazi, un amendament care prevede acordarea unei reduceri de 10% la transportul pe cablu din Poiana Brașov, in intervalul luni-vineri, tuturor celor care fac dovada domiciliului in Municipiul Brașov. Amendamentul nu a trecut, PNL, PMP, UDMR,…

- "Am observat ca se taraganeaza foarte mult luarea unei decizii din partea ALDE si Pro Romania. Ca urmare, am invitat toti liderii grupurilor parlamentare la o intalnire, maine, pentru a avea o discutie in cadru larg referitor la urgentarea depunerii motiunii de cenzura. Dorim prin aceasta sa ii punem…

- Mircea Geoana a ajuns la capatul puterilor. Nu mai poate sa se dueleze cu niciunul din contracandidatii sai la prezidentiale, fapt pentru care s-a luat la harta cu simplii membri de partid ai PD-L. Zilele trecute, intr-un ziar local din Gorj, P...

- "Zilele satului hunedorean" vor avea loc de vineri pana duminica la Muzeul Astra din Sibiu, evenimentul, organizat de Agentia de Dezvoltare Economico-Sociala Hunedoara, propunandu-si sa promoveze traditiile locale. "Evenimentul se constituie intr-o actiune de promovare a valorilor traditionale…