Stiri pe aceeasi tema

- Nu s-au mai impotrivit sentimentelor și chiar daca au divorț in urma cu mai bine de 1 an, Carmen de la Salciua și Culita Sterp par mai hotarați ca niciodata sa faca tot posibilul ca relația lor sa funcționeze. Cum este mai dulce impacarea decat intr-o vacanța. Cei doi au ales o destinație pe sufletul…

- Asteptarea fanilor lui Culita Sterp si a lui Carmen de la Salciua a luat sfarsit. Impacarea celor doi a fost confirmata de niste fotografii superbe, facute in vacanta, ale caror protagonisti sunt nimeni altii decat cei doi artisti. Cei doi s-au afisat in ipostaze demne de indragostiti si sunt mai fericiti…

- Carmen de la Salciua si Culita Sterp se numara printre cei mai indragiti cantareti din tara. Pe cat sunt de iubiti de public, pe atat sunt de controversati datorita relatiei lor "incalcite". Dupa o serie de despartiri si de impacari, fanilor celor doi artisti au fost extrem de incantati cand au vazut…

- Am putea spune ca ii priește dragostea! De cand s-a impacat cu fostul soț, Carmen de la Salciua este numai zambet, dar și numai...patrațele! Artista are foarte multa grija de imaginea ei și tocmai de aceea acorda o atenție deosebita vizitelor sa sala, pentru a fi mereu in forma.

- Oficial, au divorțat in urma cu un an, insa cu toate astea fanii continua sa spera la o impacare intre Carmen de la Salciua și Culița Sterp. Faptul ca cei doi obișnuiesc sa-și petreaca timpul impreuna tot mai des in ultima perioada de timp le da de gandi unora, motiv pentru care zvonuri potrivit carora…

- Carmen de la Salciua a dat carțile pe fața! Ce ne mai ascundem dupa un deget, este clar ca buna ziua ca ea și Culița au dat o noua șansa iubirii! Chiar daca nu și-au asumat public acest lucru, cei doi petrec tot mai mult timp impreuna, filmeaza impreuna și chiar merg in diverse locuri, ce credeți...tot…