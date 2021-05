S-a hotarat cine este directorul general al televiziunii, radioului, si cine face parte din Consiliul National al Audiovizualului

Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor si Senatul au plen comun, marti de la ora 16.00, in care vor dezbate si vota rapoartele de activitate ale Societatii Romane de Televiziune (SRTv) si Societatii Romane de Radiodifuziune (SRR) pe anii 2017, 2018 si 2019, cat si numirea unor membri ai Consiliului National al Audiovizualului…

- Parlamentul va dezbate și vota rapoartele de activitate ale SRR si SRTv Foto: facebook.com/cameradeputatilor RADOR: Parlamentul se va reuni marti de la ora 16:00 în ședința comuna pentru a dezbate și vota rapoartele de activitate ale Societații Române de Televiziune și Societații Române…

- Conducerea Camerei Deputaților și a Senatului a decis, marți, ca Parlamentul sa se reuneasca pe 21 aprilie, în sedinta comuna pentru a dezbate si vota rapoartele de activitate ale Societatii Române de Televiziune si Societatii Române de Radiodifuziune pe anii 2017, 2018 si 2019. Rapoartele…

- Comisiile pentru cultura ale Camerei Deputaților și Senatului urmeaza sa dezbata, joi, rapoartele de activitate ale Societații Române de Televiziune și ale Societații Române de Radiodifuziune, dezbaterea venind pe fondul dorinței coaliției de guvernare de a schimba conducerile acestor instituții.…

- Liderii Coaliției au stabilit ca saptamâna viitoare sa-i revoce pe șefii Televiziunii publice și Radioului, pâna la adoptarea noii legi care prevede mai multe funcții de conducere, cele doua instituții urmând a fi coordonate interimar. Mai exact, potrivit înțelegerii…

- Coaliția guvernamentala va dezbate luni schimbarea conducerilor de la TVR și Radio. In urma cu o luna parea o formalitate, astazi da mari batai de cap partenerilor de guvernare. Toți au emis pretenții la funcții. S-a inființat o comisie tehnica, iar aceasta a pus pe hartie patru variante posibile. Potrivit…

