S-a emis Cod roşu de coronavirus în Coreea de Sud In Coreea de Sud a fost declarata „alerta rosie” din cauza cresterii bruste a numarului de infectii, potrivit agentiei italiene Ansa. Autoritatile sud-coreene au anuntat, duminica, inca 45 de cazuri noi de coronavirus, scrie Mediafax. Coreea de Sud este singura tara, in afara Chinei, in alerta maxima din cauza coronavirusului. Centrul pentru controlul si prevenirea bolilor de la Seul a anuntat ca exista cinci decese provocate de COVID-19 in tara asiatica. Autoritatile sud-coreene au anuntat, duminica, inca 45 de cazuri noi de coronavirus. Peste jumatate dintre cazuri au fost confirmate… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Coreea de Sud confirma prima persoana decedata din cauza coronavirusului, iar 51 de cazuri noi au fost raportate în 24 de ore în Coreea de Sud, ceea ce aduce la 104 numarul total de persoane care au contractat virusul, anunța Le Figaro, citat de Mediafax. Doar în…

- Autoritațile chineze au anunțat marți ca la nivelul Chinei continentale au fost înregistrate pâna în prezent 1.011 cazuri de decese provocate de epidemia de coronavirus, ceea ce înseamna ca numarul total al deceselor la nivel mondial se ridica acum la 1.013, informeaza Mediafax…

- Autoritatile americane au raportat, joi seara, primul caz de transmitere a noului virus gripal de la o persoana la alta pe teritoriul Statelor Unite, informeaza CNN, potrivit MEDIAFAX.Virusul a fost transmis intre doi soti, in orasul Chicago, a comunicat Centrul american pentru Controlul si…

- ■ Directiile de Sanatate Publica trebuie sa ia o serie de masuri de igiena ■ s-au definit si in Romania conceptele de „caz suspect“ si „caz probabil“ ■ cuvintul de ordine este igiena si iar igiena ■ Aparitia unor cazuri mortale de infectii cu virusul ucigas „Made in China“ au pus pe jar Organizatia…

- Autoritatile chineze au decis sa plaseze in carantina un al cincilea oras din provincia Hubei, aflata in centrul tarii, in incercarea de a stopa propagarea unui nou tip de coronavirus, informeaza...

- Autoritatile chineze au decis sa plaseze in carantina un al cincilea oras din provincia Hubei, aflata in centrul tarii, in eforturile depus pentru a stopa propagarea unui nou tip de coronavirus, informeaza DPA.

- Ziarul Unirea ALERTA in Romania din cauza VIRUSULUI MISTERIOS depistat in China: Aproape 700 de cazuri au fost depistate doar in ultima saptamana, iar unul dintre focare este foarte aproape de județul nostru ALERTA in Romania din cauza VIRUSULUI MISTERIOS depistat in China: Aproape 700 de cazuri au…

- UPDATE, 17 dec, ora 7:00 – 12 persoane din 7 locuinte de pe strada Puskin din municipiul Botosani si-au au petrecut noaptea trecuta la rude, dupa ce au fost evacuate din propriile case. Oamenii au alertat, ieri, autoritatile cu privire la existenta unui miros puternic de gaze in locuinte. La fata locului…