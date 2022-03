„S-a dus, uite cum dansează!” Rachetă antitanc lovește în plin un blindat rusesc Intr-un nou clip publicat de catre armata Ucrainei este prezentata lansarea unei rachete antitanc cu sistemul ucrainean Stugna-P, racheta ce zboara cațiva kilometri și lovește in plin un tanc rusesc ascuns intre niște copaci. Nu este clar unde sau cand a avut loc confruntarea, dar ea ar putea sa fi avut loc in apropierea Kievului, acolo unde noi imagini satelitare au aratat ca blindatele rusești din celebrul convoi lung de zeci de kiloemtri au inceput sa se disperseze prin localitațile și padurile din jurul capitalei Ucrainei. „Uite-o. S-a dus. Uite-o. Danseaza”, ar fi dialogul militarilor ucraineni… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

