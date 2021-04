Consilierii judeteni vor trebui sa decida in urmatoarea sedinta de plen asupra propunerii de revocare a mandatelor a doi dintre cei sapte membri din Consiliul de Administratie al Aeroportului. Este vorba de fostul presedinte al CA, Mitica Rebegea, si de Gheorghe Carp. Celor doi li s-a reprosat inca de la inceputul mandatului ca nu au studii superioare si, in consecinta, nu puteau sa se inscrie la concursul de selectie organizat in vara lui 2017. Protejati de f (...)