S-a descoperit băutura care previne diabetul - Consumul zilnic reduce riscul cu aproximativ 50% Un studiu a aratat ca un consum zilnic de ceai negru fermentat poate ajuta la echilibrarea nivelului de zahar din sange si la prevenirea diabetului de tip 2, boala asociata adesea cu obezitatea, noteaza EXQUIS.RO. Expertii au studiat obiceiurile de a bea ceai si riscul de diabet in randul unor persoane din China. Potrivit Darik News, chinezii care beau ceai negru zilnic au avut un risc cu 53% mai mic de a dezvolta prediabet si un risc redus cu 47% de a suferi de diabet de tip 2, comparativ cu persoanele care nu au baut niciodata ceai. Prediabetul se refera la niveluri de zahar din sange… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

