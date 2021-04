S-a deschis primul centru de vaccinare de tip drive-through din Capitală Primul centru de vaccinare de tip drive- through din Bucuresti s-a deschis, joi, in Piata Constitutiei si va avea patru fluxuri . Centrul va functiona zilnic, in intervalul orar 08.00-20.00, iar personal specializat va administra serul produs de Pfizer. ”Centrele de tip drive- through sunt destinate marilor orase, iar amplasarea lor se realizeaza in zone care sa permita accesul facil al persoanelor cu mijloace auto de deplasare. In centrul de vaccinare drive- through, persoanele care doresc sa se imunizeze se pot prezenta doar cu actul de identitate si chestionarul de triaj care poate fi completat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, a anunțat ca din 4 mai se va incerca un proiect-pilot prin care oricine dorește se poate vaccina in cele 11 spitale militare din țara, non-stop. Nicolae Ciuca a declarat, la Digi 24, ca proiectul de vaccinare non-stop in spitalele militare va dura o saptamana. „Incepand…

- O coloana de zeci de mașini s-a format joi dimineața, de la ora 8.00, in prima zi de funcționare a centrului de vaccinare anti-COVID de tip drive-thru din Piața Constituției. „Oricum eram programat, insa am fost vaccinat mai repede așa. Este o soluție buna vaccinarea in mașina, merge mai repede, fara…

- In prezent, sunt zeci de mașini care așteapta la coada. Din imaginilie inregistrate se poate vedea ca interesul bucureștenilor pentru a se imuniza este crescut, și asta deoarece oamenii au venit inca din prima zi in care centru a devenit funcțional.Centrul de vaccinare drive-thru din Piața Constituției…

- Primul centru de tip drive-through din Capitala Foto: facebook/Ro Vaccinare. Primul centru de tip drive-through din Capitala se va deschide joi în Piata Constitutiei si va functiona zilnic, între orele 8,00 si 20,00. Potrivit Comitetului national de coordonare…

- „In centrul de vaccinare drive-through, persoanele care doresc sa se imunizeze se pot prezenta doar cu actul de identitate si chestionarul de triaj, care poate fi completat anterior prezentarii la vaccinare. Documentul poate fi accesat pe site-ul RoVaccinare, la adresa https://vaccinare-covid.gov.ro/chestionar-triaj-vaccinare-adulti/.…

- Se intampla si la Bucuresti, dupa ce alte orase din tara au dat tonul. Primul centru de vaccinare anti-COVID de tip drive-through din Capitala va fi deschis joi, in Piața Constituției, și va funcționa zilnic, intre orele 8.00-20.00. Va fi folosit vaccinul Pfizer, iar cei care vor sa se vaccineze vor…

- Joi, 29 aprilie, in București se va deschide primul centru de tip drive-through pentru cei care vor sa se vaccineze impotriva Covid, informeaza CNCAV. Centrul va funcționa zilnic, in Piața Constituției, in intervalul orar 08.00-20.00 și va dispune de patru fluxuri, iar serul folosit va fi cel produs…

- Medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, a anunțat marți ca autoritațile iau in calcul vaccinarea impotriva COVID-19 prin prezentare directa la centrul de vaccinare, fara programare prealabila. Aceasta modalitate este luata in calcul pentru centre din mai multe orașe.…