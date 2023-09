Directori executivi și oameni de știința de la companii precum OpenAI, DeepMind de la Google, Anthropic și Microsoft, au invocat amenințarea “eradicarii umane” din cauza inteligenței artificiale. Mesajul lor a ajuns pe prima pagina a ziarelor din intreaga lume. Ceea ce i-a determinat pe toți acești experți sa vorbeasca a fost promisiunea, dar și riscul […] The post S-a declanșat cursa pentru controlul inteligenței artificale first appeared on Ziarul National .