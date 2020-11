Stiri pe aceeasi tema

- Cabinetul condus de Ludovic Orban urmeaza sa decida, in sedinta de miercuri, prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei cu 30 de zile, incepand cu 15 octombrie, la propunerea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta. Hotararea CNSU mai prevede ca purtarea mastii va deveni obligatorie…

- Marți seara, 13 octombrie, a avut loc o ședința a Comitetului Național pentru Situații de Urgența. Raed Arafat și Nelu Tataru au anunțat ce se va intampla cu Romania din 15 octombrie. Anunțul in miez de noapte al Guvernului Romaniei. Ce se intampla la granița cu Ungaria Incepand cu data de 15 octombrie…

- Starea de alerta se prelungeste pe teritoriul Romaniei cu inca 30 de zile, incepand cu data de 15 octombrie. Decizia a fost luata marti de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta. "Astazi, in sedinta Comitetului National pentru Situatii de Urgenta,…

- "Dupa analizele efectuate de INSP si de specialistii din cadrul Ministerului Sanatatii si DSU, se vede clar ca riscul cel mai mare de infectare a fost in cadrul evenimentelor: nunti, botezuri si alte tipuri de evenimente. In care nu s-au respectat masurile de protectie, numarul maxim de persoane…

- Dupa ce autoritațile au decis ca din 1 august terasele sa se inchida dupa ora 23.00, premierul Ludovic Orban a anunțat ca aceasta regula se va schimba. Programul teraselor se va prelungi cu inca o ora, respectiv pana la ora 24.00. Ludovic Orban a dezvaluit intr-o conferința de presa ca a primit mai…

- "Previziuni pot fi multe, in contextul in care nimeni din țara asta n-o sa respectam niște reguli și nu vom incetini acea transmitere comunitara, putem ajunge și la mai multe cazuri. Eu sper ca toți am ințeles ce inseamna acest moment, sper ca toți am ințeles ca a fost și o perioada in care a fost…

- Este oficial. Starea de alerta se prelungește cu inca o luna de zile. Ministrul Sanatatii Nelu Tataru a anuntat ca inaintea sedintei Executivului de vineri va fi si o intrunire a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta (CNSU), deoarece trebuie data o hotarare de Guvern pentru prelungirea…

- Spania a fost exclusa de pe lista țarilor pentru care se instituie masura carantinei pentru persoanele care sosesc in Romania. De asemenea, a fost luata decizia ca instituirea carantinei pentru persoanele care sosesc in Romania din zonele de risc epidemiologic ridicat sa se adopte prin Hotarare a Comitetului…