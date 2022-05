Stiri pe aceeasi tema

- Veste mare pentru Novak Djokovic. Cea de-a 135-a ediția a turneului de la Wimbledon va fi una speciala, dar și controversata, cu siguranța. Organizatorii competiției de la All England Club au decis sa refuze participarea jucatorilor din Rusia și Belarus, in contextul razboiului declanșat in Ucraina.…

- Vestea momentului in plin razboi! Urmeaza o intalnire extrem de importanta in cursul saptamanii viitoare. Vladimir Putin și Volodimir Zelenski au fost ambii de acord cu lucrurile care urmeaza sa se intample. Despre ce este vorba? Anunțul a fost facut public de curand. Ce declarații a facut purtatorul…

- Ionuț Radu (24 de ani) este rezerva la Inter Milano, acolo unde a evoluat in doar trei partide, din 2019, de cand a revenit in Serie A, și este decis sa se desparta de formația italiana vara aceasta. Goalkeeper-ul a fost intre buturi anul acesta doar la partida din optimile Cupei Italiei, contra celor…

- Miliardarul ucrainean Rinat Akhmetov este fondatorul și președintele System Capital Management (SCM). Se numara printre cei mai bogați oameni din Ucraina. In aprilie 2022, el a fost listat ca fiind a 687-a cea mai bogata persoana din lume, cu o avere neta estimata la 4 miliarde de dolari. Akhmetov este…

- Decizie categorica a Bulgariei in plin razboi. Autoritațile de la Sofia au anunțat ca nu vor mai negocia reinnoirea contractului cu Gazprom privind furnizarea de gaze naturale și vor cauta alte surse de aprovizionare. Anunțul vine dupa ce, la inceputul acestei saptamani, presedintii Romaniei si Bulgariei…

- Presedintele Joe Biden va anunta miercuri o asistenta suplimentara de securitate pentru Ucraina in valoare de 800 de milioane de dolari pentru a ajuta Kievul sa faca fata invaziei ruse, a declarat marti seara un oficial al Casei Albe, transmite AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat miercuri ca, daca ar fi sa aiba loc un al treilea razboi mondial, acesta ar implica arme nucleare si ar fi distructiv, a relatat agentia de presa RIA, citata de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Președintele ucrainean, Volodymyr Zelensky, a declarat luni ca a depus o cerere oficiala pentru ca Ucraina sa adere la Uniunea Europeana, in condițiile in care țara sa este in continuare atacata de forțele rusești. Astazi, el a semnat cererea de aderare a țarii pe care o conduce la Uniunea Europeana.…