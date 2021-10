Mark Milley, șeful Statului Major Interarme al SUA, a confirmat public testarea unei rachete hipersonice de catre Beijing in luna august, despre care Financial Times a informat pe 16 octombrie si a recunoscut ca Statele Unite au fost luate prin surprindere. “Ceea ce am vazut a fost (…) un test foarte semnificativ al unui sistem de arme hipersonice”, a declarat seful Statului Major Interarme al SUA intr-un interviu acordat Bloomberg TV. “Ii acordam toata atentia”, a adaugat generalul Mark Milley, care a comparat acest test cu lansarea in octombrie 1957 de catre URSS a primului satelit artificial,…