S-a castigat marele premiu la Loto 6/49, in valoare de peste 1,7 milioane de euro. Biletul a costat 18,50 lei Loteria Romana anunta castigarea marelui premiu la Loto 6/49 in valoare de peste 1,72 milioane de euro. Biletul norocos a fost jucat in Bucuresti si a costat 18,50 lei.



"La tragerea Loto 6/49 de astazi, 7 februarie 2021, s-a castigat premiul de categoria I, in valoare de 8.420.611,68 lei (peste 1,72 milioane de euro).



Biletul norocos a fost jucat in Bucuresti, sector 3 si a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49 si o varianta la Noroc, pretul biletului fiind de 18,50 lei. Acesta este primul castig de categoria I obtinut in acest an la Loto 6/49.



