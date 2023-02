La tragerea Joker de duminica, 26 februarie 2023, s-a caștigat premiul de categoria I in valoare de 19.646.531,20 lei (aproximativ 4 milioane de euro). Biletul norocos a fost jucat la agenția 17-081 din Pechea, județul Galați și a fost completat cu șapte variante la Joker și o varianta la Noroc Plus, prețul acestuia fiind de 51,50 lei. Acesta este primul caștig de categoria I obținut la Joker in acest an. Ultima data, premiul de categoria I la Joker s-a caștigat in data de 23.04.2022 și a fost in valoare de 3.232.736 lei. De asemenea, la tragerea Loto 5/40 de astazi s-au inregistrat doua premii…