- Un spectacol de opera experimental va avea loc la Cluj-Napoca in luna mai, pe modelul Barcelona, cu condiția ca participanții sa fie vaccinați anti-COVID, a anunțat primarul orașului Cluj-Napoca, Emil Boc, vineri, 30 aprilie, potrivit site-ului local napocanews.ro. Potrivit sursei citate, edilul Clujului…

