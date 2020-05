Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile germane au "indoieli" in legatura cu explicatia avansata de liderii americani conform careia noul coronavirus ar proveni dintr-un laborator din orasul Wuhan din China, relateaza vineri media din Germania. Intr-un raport confidential, serviciul de informatii german BND califica…

- Dezvaluirile conținute de dosar sunt de o importanța excepționala și ele pot schimba radical relațiile pe care lumea occidentala le va avea de acum incolo cu China . Documentul afirma ca regimul comunist a distrus intenționat dovezi despre existența epidemiei și prezinta detalii noi și șocante despre…

- SUA – numarul deceselor trece de 40.000 Numarul deceselor provocate de coronavirus in Statele Unite a crescut duminica la peste 40.000, cel mai mare din lume si aproape dublul numarului de decese inregistrate in Italia, a doua cea mai afectata tara. In SUA la 38 de zile de la primul deces inregistrat…

- Ministrul german de externe, Heiko Maas, a criticat Statele Unite pentru reactia prea lenta la epidemia de coronavirus, intr-un interviu pentru revista Der Spiegel difuzat vineri catre presa, inainte de publicare, potrivit Agerpres.Reuters apreciaza ca declaratiile sefului diplomatiei de la…

- Ministrul german de externe, Heiko Maas, a criticat Statele Unite pentru reactia prea lenta la epidemia de coronavirus, intr-un interviu pentru revista Der Spiegel difuzat vineri catre presa, inainte de publicare. Reuters apreciaza ca declaratiile sefului diplomatiei de la Berlin sunt inca un indiciu…

- Compania producatoare de echipament sportiv Nike Inc a anunțat duminica ca inchide toate magazinele sale din Statele Unite, Canada, Europa de Vest, Australia și Noua Zeelanda, intre 16 și 27 martie, anunța Reuters.Magazinele deținute de Nike in Coreea de Sud, Japonia, cea mai mare parte a…

- Ministrul de interne al Australiei, Peter Dutton, unul din membrii cei mai importanti ai guvernului, a anuntat vineri ca este internat in spital dupa ce a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, transmite AFP. In guvern, Dutton raspunde de politica foarte restrictiva a Australiei in materie de imigratie…

- Un oficial chinez de top a recunoscut vineri ca noul coronavirus este o provocare profunda pentru țara, dar a aparat gestionarea epidemiei de catre administratia de la Beijing.Într-un amplu interviu acordat Reuters, la Berlin, consilierul de stat Wang Yi, care este și ministru de externe…