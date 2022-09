Stiri pe aceeasi tema

- Imnul regal britanic „ God Save the King” s-a putut auzi la slujba de inmormantare a Reginei Elisabeta a II-a, el fiind de acum imnul oficial al Regatului Unit al Marii Britanii. Spre sfarșitul serviciului funerar al Reginei Elisabeta de la Westminster Abbey luni (19 septembrie), trambițele au rasunat…

- William și Kate, noul Prinț și noua Prințesa de Wales, au salutat membrii publicului și au vazut omagiile florale in afara Sandringham, joi (15 septembrie). Familia regala a vazut in mod solemn covorul de flori, bilete și baloane langa porțile casei private a regretatei Regine Elisabeta din Norfolk,…

- Inmormantarea Reginei Elisabeta a II-a va fi cel mai mare eveniment televizat din istorie: se estimeaza 4,1 miliarde de telespectatori. Funeraliile vor depași ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice din 1996 de la Atlanta, vazuta de 3,6 miliarde de oameni, și inmormantarea Prințesei Diana, vazuta…

- Regina Elisabeta a II-a era optimista, a impartasit amintiri din perioada copilariei si si-a exprimat ingrijorarea in ceea ce priveste razboiul din Ucraina, a spus un cleric scotian care a luat cina cu suverana cu cateva zile inainte de moartea ei, informeaza Reuters.In calitate de moderator al Adunarii…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a murit , a transmis joi televiziunea de stat britanica, BBC, care a preluat anunțul facut de Palatul Buckingham. „BBC iși intrerupe programul obișnuit pentru a face un anunț important”, a spus prezentatorul de știri BBC și jurnalistul galez Huw Edwards. Dupa…

- Palatul Buckingham a anunțat joi seara ca Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a incetat din viața la castelul Balmoral din Scoția. Suverana implinise 96 de ani la 21 aprilie, iar in februarie 70 de ani de la proclamarea sa ca regina a Regatului Unit.

- Cel mai longeviv monarh britanic a participat marți, 7 septembrie, la ultimul eveniment public inainte sa se stinga din viața. Atunci a numit-o pe Liz Truss noul premier al Marii Britanii, la Balmoral, in Scotia. Joi, suverana s-a stins, la 96 de ani. Ceremonia de investire a lui Truss ca prim-ministru…

- Ceremonia de investire a noului premier al Marii Britanii va avea loc la Balmoral, in Scotia, acolo unde unde locuieste in acest moment regina Elisabeta a II-a, a anunțat miercuri, 31 august, Palatul Buckingham, citat de BBC și CNN . Decizia marcheaza o premiera in cei 70 de ani de domnie ai suveranei…