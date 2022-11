Stiri pe aceeasi tema

- Starul din NFL Tom Brady si supermodelul Gisele Bundchen au divortat, punand astfel capat unei casnicii de 13 ani. "In ultimele zile, eu si sotia mea am finalizat divortul nostru, dupa 13 ani de casnicie. Am luat aceasta decizie amiabil si cu recunostinta pentru timpul petrecut impreuna. Suntem binecuvantati…

- Kim Kardashian a fost amendata de Comisia pentru Bursa și Valori Mobiliare a Statelor Unite (SEC) cu aproximativ 1.3 milioane de dolari, pentru ca a promovat o criptomoneda. Kim a fost de acord sa plateasca o amenda de 1.26 milioane de dolari Comisiei pentru Bursa și Valori Mobiliare (SEC) din SUA,…

- Tom Brady (45 de ani), unul dintre cei mai mari jucatori de fotbal american din istorie, și modelul Gisele Bundchen (42 de ani) vor divorta cat de curand. Daca si aceasta ruptura se va confirma oficial, atunci acesta va fi divortul anului. Peste Pique și Shakira, peste Simona Halep si Toni Iuruc. Valoarea…

- Jennifer Lopez a surprins internetul cand a publicat fotografiile cu rochiile de mireasa purtate la cea de-a doua nunta. Pe langa faptul ca au aratat senzațional, mai șocant a fost prețul rochiilor, care s-a ridicat la peste 2 milioane de dolari.

- NFL, liga profesionista de fotbal american, l-a suspendat marți pentru un an pe patronul echipei Miami Dolphins, Stephen Ross (82 de ani), care a fost amendat și cu 1,5 milioane de dolari pentru incalcarea politicilor ligii referitoare la integritatea competiției. ...