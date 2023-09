S-a aflat componența grupelor Europa League Componenta grupelor Ligii Europa s-a stabilit, vineri, in urma tragerii la sorti care a avut loc in Grimaldi Forum din Monaco. Conform tragerii la sorti, Rakow, echipa lui Bogdan Racovitan si Deian Sorescu, va juca in grupa D, cu Atalanta, Sporting s Sturm Graz, conform news.ro Grupele Ligii Europa: Grupa A: West Ham United FC (Anglia), Olympiacos FC (Grecia), SC Freiburg (Germania), FK TSC Backa Topola (Serbia) Grupa B: AFC Ajax (Tarile de Jos), Olympique Marseille (Franta), Brighton (Anglia), AEK Atena (Grecia) Grupa C: Rangers FC (Scotia), Betis (Spania),… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romanii au fost printre cei mai numeroși turiști straini din BulgariaVizitatorii straini au efectuat in luna iulie 1,8 milioane de calatorii in Bulgaria, cu 19,7% mai multe decat in perioada similara a anului trecut, transmite Novinite, conform Agerpres. Cele mai multe vizite in Bulgaria au…

- Raportul World Wealth Report, realizat anul acesta in comun de bancile elvetiene Credit Suisse si UBS, dezvaluie surprize de proporții. SUA și China sunt țarile in care traiesc cei mai mulți milionari, in timp ce pe locul 3 se claseaza Franța, care a depașit Germania. Șeicii din țarile arabe sunt foarte…

- Echipa feminina de baschet CSM Constanta, vicecampioana Romaniei, si a aflat adversarele din competitia europeana EuroCup Women, in care va evolua direct in grupe. Tragerea la sorti a avut loc la Munchen, in Germania, iar CSM Constanta va face parte din Grupa C, alaturi de Galatasaray Turcia echipa…

- Selectionata Romaniei a fost invinsa de Belgia cu scorul de 3-0 (25-22, 25-14, 25-17), miercuri seara, la Bekescsaba, in ultimul sau meci din Grupa a II-a a Campionatului European de volei feminin Under-17 din Serbia si Ungaria. Tricolorele au cedat dupa 67 de minute si au ocupat ultimul loc, opt, in…

- REȘIȚA – Compania germana este partenerul Primariei Reșița pentru insulele ecologice prin PNRR. Este vorba despre proiectul prin care se dorește amenajarea, cu fonduri europene, a 100 de asemenea insule care sa funcționeze pe conceptul „platești cat generezi”! „Mai exact, daca azi in toata Romania se…

- Selectionata Romaniei a pierdut primele sale doua meciuri sustinute la Campionatul European de volei feminin Under-17 de la Vrnjacka Banja (Serbia) si Bekescsaba (Ungaria). Tricolorele au fost intrecute de Slovenia cu 3-1 (20-25, 25-7, 25-17, 25-20), marti, la Bekescsaba, in Grupa a II-a si de Turcia,…

- La un an dupa ce a fost prezentat oficial, Lotus Eletre poate fi comandat din acest moment pentru clienții din Europa. Noul model electric va fi disponibil, in prima faza, in urmatoarele țari: Germania, Marea Britanie, Țarile de Jos, Belgia, Franța, Italia, Norvegia, Suedia și Elveția. Noul Lotus Eletre…

- Țarile G7 (Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia, Marea Britanie, SUA) considera importanta coordonarea politicilor lor fața de China. Acest lucru a fost afirmat intr-o declarație publicata de purtatorul de cuvint al Departamentului de Stat, Matthew Miller. "Secretarul de stat [american Anthony…