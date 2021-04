S-a aflat cine sunt fetele arestate în Dubai care au pozat dezbrăcate. Multe sunt moldovence! Povestea curajoaselor frumoase a caror goliciune a putut fi vazuta și de cei ce tranzitau popularul și excentricul port al orașului Dubai, Dubai Marina, a facut inconjurul lumii. Printre zecile de femei dezbracate care au pozat nud in public sunt și moldovence. In Emiratele Arabe Unite, decența in public este extrem de respectata. S-a intamplat in acest weekend, sexoasele tinere dezbracandu-se pe balconul unui zgarie-nori. Imediat au aparut in mediul online imagini din timpul nabadaiosului shooting-ului foto. Grupul a fost arestat și pentru distribuirea de material pornografic. Incalcarea legilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

