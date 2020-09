In urma cu scurta vreme s-a aflat ce anume au hotarat judecatorii constituționali in ședința de marți, in care au analizat sesizarea venita de la Cotroceni cu privire la scrutinul parlamentar din acest an. Curtea Constituționala a respins sesizarea venita din partea președintelui Iohannis, stabilind ca Legislativul este cel care decide data alegerilor parlamentare, anunța […]