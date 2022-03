Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de refugiați ucraineni care au fugit din calea razboiului au ajuns la Știuca Peste 40 de refugiați ucraineni care au fugit din calea razboiului au ajuns in Timiș in cursul acestei zile. Aceștia au venit prin intermediul Bisericii Impact din Timisoara, care are un reprezentant in Vama Siret si care…

- Conform unui proiect de hotarare care urmeaza sa fie supus votului consilierilor judeteni in aceasta saptamana, Consiliul Judetean Dolj va acorda un ajutor de minimis individual pentru compania aeriana Ryanair. Compania va primi un ajutor de minimis individual care „se deruleaza in perioada de valabilitate…

- Joaquin Sabina, Leiva si Luz Casal sunt cativa dintre artistii care vor canta la gala Premiilor Goya 2022 ale cinematografiei spaniole, care va avea loc sambata la Palau de Les Arts din Valencia (est), potrivit unui anuntat al Academiei de arte si stiinte cinematografice din Spania preluat de EFE.…

- Timișoara este pe primul loc Romania in privința calitații vieții, fiind pe locul 117 din 255 de poziții, conform unui clasamentului calitații vieții alcatuit de platforma Numbeo pentru anul 2022. Același clasament, alcatuit la inceputul fiecarui an in baza datelor introduse de utilizatori, include…

- O profesoara de muzica din Spania a creat harta femeilor compozitoare de muzica clasica, pe care carțile de istorie le-au ignorat. Opt dintre cele 530 de femei prezentate sunt din Romania, conform Mediafax. Profesoara de muzica din Valencia, in varsta de 28 de ani, a venit cu aceasta idee…

- Reprezentanții aeroportului au transmis ca incidentul nu a afectat pasagerii sau aeronava.„La zborul Wizz Air de la Bologna, avand in vedere ca a batut vantul puternic și erau condiții de iarna, nu era recomandat sa intoarca pe pista, avionul a intors pe pista contrar condițiilor meteo și a ieșit puțin…

- Un avion care a decolat din Scoția, cu destinația Polonia, a oprit la aeroportul din Cluj-Napoca, dupa ce o pasagera a intrat in travaliu. Zborul companiei Wizz Air pe ruta Kutaisi – Gdansk a aterizat in noaptea de sambata spre duminica la Cluj Napoca.Femeia a anunțat echipajul chiar inainte ca avionul…

- Patru handbaliste din nationala Camerunului, aflata in cantonament in regiunea Valencia, cu ocazia Campionatului Mondial, au disparut joi, relateaza AFP. Politia spaniola, care a facut anuntul, a precizat insa ca disparitia sportivelor nu este ingrijoratoare, deoarece acestea si-au luat toate…