- Responsabilitatea pentru "crimele de razboi" comise in Ucraina ii revine Rusiei, iar Curtea Penala Internationala trebuie sa trimita reprezentanti pe teren pentru a strange probe, a afirmat, marti, la Berlin, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, intr-o conferinta de presa cu omologii sai…

O serie de date exclusive au fost prezentate de catre Inspectoratul General al Poliției de Frontiera (IGPF), la solicitarea jurnaliștilor de la BUGETUL.RO.

Republica Moldova monitorizeaza regiunea separatista Transnistria pentru a observa orice eventual semn de escaladare a tensiunilor dupa invazia Rusiei in Ucraina.

Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, s-a angajat duminica sa sprijine Republica Moldova in gestionarea valului de refugiati care sosesc in aceasta tara ca urmare a invaziei Rusiei in Ucraina, relateaza EFE.

Secretarul de stat american, Anthony Blinken, a declarat miercuri ca Statele Unite lucreaza pentru a sprijini tarile din prima linie, intre care Polonia, Republica Moldova, Romania si Slovacia, in contextul invaziei Rusiei in Ucraina, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

- Secretarul de stat american, Anthony Blinken, se va deplasa in perioada 3-8 martie in Belgia, Polonia, tarile baltice si Republica Moldova pentru a purta discutii cu aliatii NATO si partenerii europeni cu privire la invazia Rusiei in Ucraina, a anuntat miercuri Departamentul de Stat, potrivit Agerpres.ro.…

O invazie a Rusiei in Republica Moldova ar fi posibila dupa capturarea Odesei.

Cateva mii de ucraineni au trecut in țarile vecine, in special in Republica Moldova și Romania, in timp ce aproximativ 100.000 de ucraineni și-au parasit casele și sunt dezradacinați in țara dupa invazia Rusiei, a anunțat joi agenția ONU pentru refugiați, citata de Reuters, anunța Mediafax.