RUSISA ARDE CA O TORŢĂ! Val de incendii. Vladikavkaz-ul, înghiţit de un nor negru! (VIDEO) Un incendiu uriaș a izbucnit vineri in orașul rusesc Vladikavkaz, capitala Oseției de Nord, fumul fiind vizibil de la mare distanta si fiind afectata o suprafata de peste 4.000 de metri patrati. Focul s-a declansat in piața Vikalina din oraș, cel puțin trei depozite de imbracaminte arzand necontrolat, potrivit autoritaților locale responsabile cu gestionarea situațiilor

Stiri pe aceeasi tema

