- Campionii de la CFR Cluj s-au impus chinuit in Gibraltar, 2-1 pe terenul lui Lincoln Red Imps, in prima manșa a turului 2 preliminar din UEFA Champions League. Sumudica a aplicat o metoda soc pentru a-i trezi pe feroviari.

- Dinamo Zagreb si Ferencvaros Budapesta au obtinut victorii cu scorul de 2-0 pe teren propriu, marti seara, in prima mansa a turului al doilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal. Dinamo Zagreb a trecut de Omonia Nicosia, in timp ce Ferencvaros a invins-o pe Zalgiris Vilnius. Portarul roman…

- Daca trece de turul 2, CFR Cluj o va infrunta mai departe pe Slovan Bratislava sau Young Boys. Acela va fi adevaratul obstacol. Meciurile din turul 3 preliminar vor avea loc pe 3/4 august, respectiv 10 august. Aflati amanunte de pe gsp.ro.

- La pauza meciului din Gibraltar, in turul 2 preliminar al Ligii Campionilor, campioana Romaniei, CFR Cluj este condusa cu scorul de 1 - 0 de echipa Lincoln Red Imps. Golul a fost inscris in minutul 45. CFR Cluj a inceput in formula de start cu fundasii Danijel Graovac si Iasmin Latovlevici,…

- Tehnicianul Marius Sumudica a declarat, luni seara, ca nu conteaza ca meciul cu echipa din Gibraltar, Lincoln Red Imps, se va disputa pe teren sintetic, subliniind ca CFR Cluj trebuie sa-si demonstreze valoarea. "Va fi un joc dificil, au un avantaj moral, au castigat cu 5-0 ultimul meci acasa.…

- CFR Cluj s-a calificat cu greu in turul II al preliminariilor UEFA Champios League. A eliminat-o in prelungiri pe Borac Banja Luka, campioana Bosniei, scor 4-3 la general. Meciul decisiv a fost urmarit de jumatate de milion de romani. CFR Cluj o va infrunta pe Lincoln Red Imps in turul 2 preliminar; Turul…

- CFR Cluj va avea un adversar accesibil in turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal, daca va trece de prima runda preliminara, potrivit tragerii la sorti efectuate miercuri la Nyon (Elvetia) Campioana Romaniei va infrunta in turul secund preliminar pe castigatoarea dintre Fola Esch (Luxemburg)…