Proiectul ar marca un nou capitol pentru explorarea spatiului de catre Rusia si sfarsitul unei perioade de peste doua decebii de cooperare cu Statele Unite la bordul Statiei Spatiale Internationale (SSI). ”Daca in 2030, in concordanta cu planurile noastre, o vom putea lansa pe orbita, ar fi un progres extraordinar. Exista vointa de a face un nou pas in explorarea spatiului”, spus Rogozin, citat de agentia de presa Interfax. Cosmonautii rusi au lucrat cu omologii lor din Statele Unite si alte 16 tari pe SSI din 1998 – acesta fiind unul dintre cele mai apropiate domenii de cooperare intre Moscova…