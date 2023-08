Stiri pe aceeasi tema

- Polonia raporteaza un focar de legioneloza la granița cu Ucraina, in orasul Rzeszow din sudul Poloniei. Potrivit ultimelor date, peste 70 de persoane sunt afectate iar 5 au murit pana in prezent din cauza infecției bacteriene.Cea mai frecventa forma de transmitere a bacteriei Legionela este inhalarea…

- Potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), cea mai frecventa forma de transmitere a bacteriei este inhalarea aerosolilor contaminati care se produc in momentul unor jeturi de apa sau a unor vapori din surse de apa contaminate.Cea de-a cincea victima din Rzeszow este o femeie in varsta de 79 de…

- Marți, Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) și-a exprimat ingrijorarea ca aproximativ 236.000 de persoane din intreaga lume se ineaca in fiecare an, iar aceste decese ar putea fi prevenite. 90% dintre tragedii au loc in țarile cu resurse mai reduse. Recent, data de 25 iulie a fost desemnata ca Ziua…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) informeaza potențialii beneficiari ca pana la data de 9 august 2023, inclusiv, se depun cereri de solicitare aferente schemei de ajutor de stat pentru susținerea activitații crescatorilor din sectorul bovin, in anul 2022 in contextul crizei provocate…

- Polonia a reținut inca un membru al unei rețele de spionaj rusești, ridicand la 15 numarul total de persoane reținute in cadrul unei anchete, a declarat ministrul de interne Mariusz Kaminski, citat de The Guardian . Polonia, un centru de aprovizionare militara occidentala a Ucrainei, spune ca a devenit…

- Rusia a declarat miercuri, 5 iulie, ca forțele sale au lovit trei grupuri ale armatei ucrainene in apropiere de Bakhmut, pe fondul unor rapoarte contradictorii privind luptele din zona, relateaza Reuters . Grupul de mercenari Wagner al Rusiei a capturat orașul din estul țarii in luna mai, dupa 10 luni…

- Pentru a liniști apele, autoritațile au venit cu lamuriri ulterioare, prin care recunoșteau implicit ca respectivele canale media au cazut prada hackerilor. „Este adevarat ca au fost hack-uri in unele regiuni”, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de The Independent .Agenția…