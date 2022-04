Rușii spun că un cartier din orașul Belgorod a fost bombardat din Ucraina Potrivit acestuia, a fost bombardament din Ucraina."Nu exista victime in randul populației civile. Nu exista distrugeri de facilitați rezidențiale și sociale. Pentru a asigura siguranța rezidenților, aceștia au fost scoși temporar din satele Bezymeno și Spodaryushino", a scris el și a adaugat ca a avut plecat la scena.Ambele sate au fost luate sub protecție suplimentara, inclusiv echipele populare și cazacii, a menționat guvernatorul.Gladkov a raportat anterior de mai multe ori despre bombardarea teritoriului regiunii de catre Ucraina.Mai devreme, in aceeași zi, FSB a raportat ca pe 13 aprilie,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

